Alessandra Celentano, ira furibonda: "Sei chiusa mentalmente"

Nuovo guanto di sfida ad Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Questo arriva dopo l’accesa discussione di Alessandra Celentano avuta nell’ultima puntata del Serale con il collega Emanuel Lo e Cristiano Malgioglio, in merito al talento secondo lei inesistente di Maddalena. Il guanto di oggi vedrà ancora una volta l’allieva avversaria contro Isobel. Questa volta però sarà un mix di ballo e recitazione.

"Certi miei guanti non li capite. Sto sperimentando il vostro potenziale in altre discipline. Tu purtroppo sei chiusa mentalmente da questo punto di vista. Cerca di cambiare", ha scritto la Celentano all'allieva. Per la maestra la ragazza dovrebbe essere più aperta mentalmente per sperimentare cose nuove.

Insomma, la Celentano non ha nessuna intenzione di mollare le critiche sull’allieva: "La sensualità - ha proseguito - è importante ma è solo uno dei tanti ingredienti. Se c’è solo quella e poco altro c’è un problema". Poi una frecciata ad Emanuel: "Il vero merito della tua piccola evoluzione non è né mio né del tuo prof, sia chiaro, è solo tuo". Immediata la replica della diretta interessata che, dopo essersi detta contenta per il guanto di sfida, ha precisato: "Non mi sento di avere solo la sensualità assolutamente e non credo di avere poco altro". Insomma, la sfida è servita.