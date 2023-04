Barbara D'Urso, sorrisi e abbracci: ecco con chi è stata paparazzata

24 aprile 2023 a

a

a

Barbara D'Urso è stata paparazzata dal settimanale Nuovo insieme a Marco Leonardi, ex amministratore delegato di Mediaset Premium e, prima ancora, direttore acquisizione e vendita dei diritti dell'azienda di Cologno Monzese. Nelle foto comparse sul settimanale si vede la conduttrice di Pomeriggio 5 che cena con lui, poi in un altro scatto i due si abbracciano e quando lui le cinge le spalle, lei gli prende la mano. Secondo il magazine, però, non ci sarebbe nessuna storia d'amore in corso, solo una forte amicizia.

La rivista collega questo incontro alla possibile permanenza della D'Urso nelle reti del Biscione, visto che invece nelle ultime settimane si sarebbero rincorse voci di una sua eventuale apertura alla concorrenza. Soprattutto dopo la sua ospitata a Domenica In su Rai 1. "Me l'ha chiesto Mara e non potevo dire di no", ha spiegato lei. Ad alimentare questi rumors - continua Nuovo - anche "la pace con Lucio Presta, il potente manager dei vip (tra cui Amadeus) che potrebbe aprirle un giorno le porte del Festival di Sanremo".

"Cosa mangia Barbara D'Urso": il segreto inconfessabile, gira voce che...

Ma cosa c'entra Leonardi? Secondo voci di corridoio, come riporta il settimanale, "sarà lui il nuovo direttore delle risorse artistiche di Mediaset. Per l'attuale dirigente Giorgio Restelli è arrivata l'ora della pensione. Già diventato collaboratore esterno nel 2022, il manager manterrà la sua consulenza con il Biscione ancora per poco, con l'obiettivo di affiancare il successore nella gestione del lavoro, rivelandogli preziosi consigli". E ancora: "La sua prima missione potrebbe essere proprio quella di convincere Barbara a non abbandonare Canale 5".