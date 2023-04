Mara Venier crolla in lacrime: "Mi toglie il respiro", strazio a Venezia

27 aprile 2023 a

Una Mara Venier travolta dalle emozioni. È accaduto nel corso della quinta edizione del Premio San Marco che si è svolta a Palazzo Ducale, a Venezia. La conduttrice di Domenica In ha sfiorato le lacrime, per poi lasciarsi andare sui social, dove è crollata, confessando tutto quello che le è passato per la testa.

Il punto è che zia Mara fatica a tornare nella sua città natale da quando ha perso la madre, anche se a Venezia ritrova amici di una vita e rivive il ricordo di momenti indimenticabili. E in un post su Instagram ha ricordato una tradizione che seguiva per il 25 Aprile, portando un fiore o a un'amica, alla compagna o alla madre da parte di ogni singolo uomo. In questo caso, a regalare una rosa alla Venier è stato proprio il sindaco della città.

La circostanza ha dato alla Venier lo spunto per ricordare i genitori: "Il mio papà ogni 25 aprile portava un fiore a mia madre. Tante, troppe emozioni e non è finita. Ma quando si torna a casa è così". Dunque, sempre sulla visita in Laguna, sui social ha aggiunto: "Arrivo piena di buoni propositi e mi dico Sii forte e invece vedo la mia Venezia e parte la mia testa con i miei ricordi”. Infine, ha ammesso: "E la mancanza di mia mamma mi toglie il respiro". Un lutto che Mara Venier non potrà mai archiviare.