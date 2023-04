Fedez, il diktat a Chiara Ferragni: "Non frequentarlo più"

28 aprile 2023 a

Hanno vissuto momenti difficili quest'anno Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il Festival di Sanremo si era anche parlato di una crisi di coppia scatenata dal bacio sul palco dell'Ariston tra il rapper milanese e Rosa Chemical e dovuta anche a uno scompenso provocato da alcuni farmaci che Federico prende da quando ha avuto il cancro. Ora però i due avrebbero ritrovato la serenità.

Secondo un’indiscrezione del magazine Oggi, però, dietro ci sarebbe una sorta di diktat dettato da Fedez il quale avrebbe imposto alla moglie di "interrompere o quantomeno limitare le frequentazioni con personaggi di spicco del panorama della moda". Una condizione alquanto bizzarra considerato che Chiara Ferragni lavora nella moda da sempre ed è una fashion blogger e influencer.

Tant'è. Secondo il settimanale Oggi, la motivazione di questa richiesta non è ancora nota. Peraltro non si capisce se questo diktat vale in generale o solo per alcune frequentazioni nel mondo della moda, appunto. Insomma, si tratta solo di indiscrezioni e in quanto tali vanno prese con le pinze. Soltanto il rapper e l'imprenditrice potranno dire la verità sulla questione, sempre che abbiano interesse a farlo. Al momento non ci pensano proprio e sui loro social si vedono solo immagini di serena vita familiare.