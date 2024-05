Turchi e Carmen Russo: "La Madonna ci aspettava a Medjugorje, poi il miracolo"

25 maggio 2024 a

Enzo Paolo Turchi in una intervista a di DiPiù ha fatto delle rivelazioni sulla sua vita privata e soprattutto sul suo rapporto con la fede. Il ballerino e marito di Carment Russo ha svelato un momento molto importante, l'arrivo della figlia Maria. Una figlia che la coppia ha sempre cercato e desiderato ma che sembrava non arrivare mai.

Finché, spiega Enzo, avviene il "miracolo". "L’anno prima che Carmen rimanesse incinta, nel periodo di Natale l’ho accompagnata a ritirare un premio. Ad un certo punto una persona le si è avvicinata e le ha detto, sussurrando, di andare a Medjugorje perché la Madonna ci stava aspettando. Siamo rimasti talmente colpiti, che ci siamo andati dopo pochi giorni”, racconta.

E pochi mesi dopo quel pellegrinaggio, Carmen è rimasta incinta: "Aveva 53 anni, per noi si è trattato di un miracolo", anche se è stata concepita con la fecondazione assistita. Successivamente sono tornati a Medjugorje con la bambina: "Aveva 10 anni, la sua richiesta è stata una cosa stupenda".

"Prego spesso e lo faccio per ringraziare Dio di avermi regalato una bellissima esistenza", conclude Enzo Paolo Turchi. "Io, a differenza di mia moglie, non ho mai incontrato un Pontefice". Carmen infatti ha incontrato Papa Francesco. Sull'aldilà, la pensa cosi: "Lassù si vive senza regole, senza obiettivi e senza soldi. Lì per fortuna saremo tutti uguali".