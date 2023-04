Eros Ramazzotti sotto attacco? Aurora zittisce i rosiconi: bastano tre parole

27 aprile 2023 a

Riflettori sempre puntati su Aurora Ramazzotti, da poco madre: insieme a Goffredo Cerza, infatti, ha avuto il piccolo Cesare. Giorni, insomma, di grande gioia in famiglia, anche se Aurora ha recentemente rivelato, senza entrare nel dettaglio, come il parto non sia stato affatto semplice.

E ora, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, continua a raccontarsi sui social. E in questo caso il racconto riguarda proprio papà, il quale è stato ingiustamente e ingenerosamente accusato di essere stato troppo assente nei giorni del parto della figlia. Le solite maldicenze dei leoni da tastiera.

Ma si diceva, Aurora Ramazzotti ha infatti pubblicato nelle sue stories su Instagram una fotografia in cui mostrava il regalo ricevuto da papà Eros. Di cosa si tratta? Presto detto, di una torta Sacher originale, ossia con discreta approssimazione la torta più celebre in tutto il mondo. "Un dolce regalo", scriveva Aurora Ramazzotti. E ancora, ha aggiunto: "Papà Eros mi pensa nei suoi viaggi". Già, perché Eros Ramazzotti si trova in tour. Ma non scorda la figlia, Aurora, ha cui ha fatto recapitare un regalo speciale. E la figlia, con quel "mi pensa", sembra aver risposto indirettamente agli haters che nelle settimane scorse avevano colpito Eros.