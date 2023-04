Ilary Blasi a cena con Bastian così, scollatura estrema: le foto proibite

28 aprile 2023 a

Buon compleanno, Ilary Blasi: oggi, venerdì 28 aprile, la conduttrice de l'Isola dei Famosi compie 42 anni. E per l'occasione il suo nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller, le ha regalato una cena romantica, a lume di candela.

Il tutto è stato ovviamente raccontato sui social, dove la conduttrice romana ha postato alcuni scatti tra le stories di Instagram.

E così eccola, Ilary Blasi, elegantissima e tremendamente sexy: un vestito nero con una scollatura profondissima e la schiena scoperta fino a metà. Dunque un trucco semplice, i capelli sciolti. Meravigliosa ed esclusiva la location della cena: un tavolo per due circondato da candele e lanterne che rendevano intima e focosa l'atmosfera. I due sembrano inoltre essere all'interno di quello che pare un tempo indiano.

A stretto giro, la Blasi ha poi ripostato anche la story pubblicata da Bastian, in cui i due sono abbracciati teneramente. Lui in calce ha scritto: "Buon compleanno amore mio", il tutto accompagnato da un cuoricino rosso. Insomma, impazza l'amore. E chissà cosa pensa Francesco Totti, il grande ex, nel vedere queste foto così appassionate e sensuali...