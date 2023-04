Damiano dei Maneskin sputa verso i fan: "Fai schifo!", si scatena il caos

29 aprile 2023 a

Per un gesto da rock-star, scoppia la bufera su Damiano David, frontman dei Maneskin. Già, perché nelle ultime ore è diventato virale online un filmato che lo ritrae durante un concerto. Il punto è che nel bel mezzo della performance, Damiano ha sputato in modo vistoso e anche piuttosto schifoso. E alcuni fan hanno avuto da eccepire.

"Era necessario questo gesto schifoso?", scrivevano in molti. Lo sputazzo è stato ripreso da un fan, che poi ha condiviso sui social le immagini. Nel video ecco il frontman della band di Roma seduto sul palco, intento a cantare una delle ultime canzoni in scaletta. Quindi Damiano rivolge lo sguardo verso il basso e sputa, il tutto a pochi centimetri dai fan che si trovavano in primissima fila. Dunque, un sorrisone un poco sarcastico rivolto a qualcuno che lo guardava.

"Sono una fan dei Maneskin, ma questo video mi ha fatto schifo", scriveva una ragazza indignata. E come lei, molti altri non hanno apprezzato lo sputo: "Anche io sono una fan dei Maneskin ma questa cosa la trovo futile, poteva risparmiarsela ecco", commentava un altro. E ancora: "A me tutto questo esibizionisimo ha stancato parecchio". Vietato fare la rock-star, per quanto, oggettivamente, il gesto non sia propriamente gradevole.