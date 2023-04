Chiara Ferragni, la confessione più intima: "Vorrei, ma non sono pronta"

29 aprile 2023 a

Si sbottona, Chiara Ferragni. E ovviamente lo fa su Instagram, dove risponde alle domande dei follower. E una di queste domande è molto intima, sulla maternità: un altro bebè arriverà? E la influencer risponde: "Vorrei avere tre figli, come mia madre".

Ma non è tutto. Perché Chiara Ferragni aggiunge particolari inediti, molto personali: "Ho sempre pensato di avere tre bambini come mia madre, ma vedremo cosa ci riserverà il futuro. Non sarei ancora pronta ad avere un terzo bambino". Dunque un terzo figlio potrebbe arrivare, ma non ora.

Oggi, Chiara Ferragni e Fedez hanno due bimbi, Leone e Vittoria, la cui vita viene raccontata quotidianamente sui social e anche nella serie Ferragnez, in onda su Prime Video. Per un terzo figlio c'è tempo: ora Chiara Ferragni non è pronta, così come ha ammesso a milioni di seguaci su Instagram.