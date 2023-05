Barbara D'Urso, addio Mediaset? Ma non è la Rai: l'ultima pista

03 maggio 2023 a

a

a

Si vocifera di diversi cambiamenti a Mediaset. Oggetto sempre Barbara d'Urso, La conduttrice di Canale 5 potrebbe infatti passare su La7. Al momento si tratta solo di un'indiscrezione, visto che né sulle reti di Berlusconi, né su quella di Urbano Cairo ci sono conferme. A parlare di novità è il settimanale Vero, che non esclude colpi di scena.

Addio Mediaset, "ecco l'offerta a Barbara D'Urso": un'enorme sorpresa in tv

In tanti si chiedono cosa potrebbe condurre la presentatrice di Pomeriggio 5 qualora si concretizzasse l'ipotesi. Che possa essere lei a sostituire Massimo Giletti sempre più vicino al suo ritorno in Rai? Chissà, tutto è possibile.

"Non è rimasto niente". Gina Lollobrigida? Il figlio sconvolge la D'Urso

Eppure il nome della d'Urso non è affiancato solo a La7. C'è infatti chi prevede possa andare a condurre un nuovo reality show sulla nota piattaforma streaming. Ma non è finita qui. Addirittura diversi retroscena la vedono passare in Rai come giurata di Ballando con le stelle. Non resta dunque che attendere. Per ora la diretta interessata non si è sbilanciata, ma a breve potrebbe mettere fine a tutti i rumors. Come il suo, anche quello di Giletti, è un futuro incerto. Lo stop a Non è l'Arena è un mistero, così come le motivazioni che hanno spinto Cairo alla sorprendente decisione.