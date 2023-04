Barbara D'Urso, addio Mediaset: "Ecco l'offerta", sorpresa in tv

27 aprile 2023 a

Un nuovo reality, ma non sulle reti Mediaset. È quello che potrebbe condurre Barbara d’Urso che, stando a quanto riportato da affaritaliani.it, sarebbe stata contattata da Netflix per sapere se è disponibile a condurre l’edizione italiana di Lover Never Lies. Si tratta di un reality che ricalca il format di Temptation Island e che si propone suo erede, ma sulla celebre piattaforma a pagamento.

Per la d’Urso potrebbe rappresentare una bella occasione per tornare alla ribalta, almeno dal punto di vista televisivo. Non che le cose vadano male tra Pomeriggio Cinque e gli spettacoli teatrali in giro per l’Italia, ma è evidente che rispetto agli scorsi anni la d’Urso è finita un po’ ai margini di Mediaset. Quella di Netflix potrebbe quindi essere un’occasione per rilanciarsi e fare qualcosa di diverso, con Lover Never Lies che promette di essere un reality avvincente tra tentazioni e tradimenti.

Non è noto cosa pensi la d’Urso di questa offerta, ma affaritaliani.it assicura che Netflix sta portando avanti un corteggiamento serrato per portarla via da Cologno Monzese dopo tanti anni di onorato servizio. Le prossime settimane dovrebbero essere decisive, in un senso o nell’altro: non resta che attendere e vedere cosa succederà.