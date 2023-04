Domenica In, Venier-choc: "Salutami...", messaggio in codice alla d'Urso?

30 aprile 2023 a

Un mese fa è andato in onda a Domenica In un video-messaggio di Barbara d’Urso che è diventato addirittura un caso. In molti ritengono che l’intervento a sorpresa su Rai1 della conduttrice di Mediaset sia una conferma della rappacificazione con Mara Venier. Quest’ultima nella puntata di domenica 30 aprile ha fatto una cosa che ha subito fatto pensare proprio alla d’Urso.

La conduttrice di Domenica In ha aperto con un collegamento con i tifosi del Napoli, che erano in attesa di scoprire se quello di oggi sarebbe stato il giorno buono per festeggiare la vittoria matematica dello scudetto. Il collegamento è però stato caratterizzato da diversi problemi tecnici e a un certo punto non sono più arrivare le immagini da Napoli. La Venier si è tirata fuori dall’imbarazzo con una battuta: “Ciao, salutame a soreta! Non si vede e non si sente niente”.

Subito è stato notato che quel “salutame a soreta” è uno dei cavalli di battaglia storici di Barbara d’Urso. Magari la Venier lo ha fatto senza rendersene conto, oppure ha voluto mandare una sorta di “messaggio” alla collega. Fatto sta che utilizzando il tomentone della d’Urso ha fatto impazzire gli utenti dei social, che si stanno chiedendo quali siano i rapporti attuali tra le due conduttrici.