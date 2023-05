Viva Rai2, Fiorello chiama in diretta Di Maio e lo asfalta: "Nel Golfo Persico..."

02 maggio 2023 a

Fiorello chiama Luigi Di Maio in diretta tv durante la puntata del primo maggio di Viva Rai2, su Rai 2. Mentre Biggio tiene in mano il cartonato dell'ex ministro degli Esteri (dove si vede mentre "vola" in una trattoria-pizzeria di Napoli), il conduttore prova a cercare nella rubrica telefonica il numero di Di Maio. "Di Mao stai scrivendo, Di Miao", osserva Biggio.

Poi finalmente Fiorello trova il numero sul suo Iphone, e prova a chiamarlo. Il telefono inizia a squillare. Si attende. Dopo qualche squillo lo showman ironizza: "Sarà nel Golfo, nel Golfo non prende. Ultimo squillo e poi chiudo". Ma niente, Di Maio non risponde e Fiorello conclude: "Basta, magari richiama. Luigiii...".

Intanto il cartonato, il "piccolo Di Maio" sta diventando un oggetto cult: "Bambini, costa 500euro", scherza ancora Fiorello.

Fiorello oggi 2 maggio si è invece scusato per la polemica che senza volerlo si è innescata sulla questione della carne sintetica. Il conduttore aveva dichiarato di preferire una "bella fiorentina". Ieri invece si è scusato con chi la pensa diversamente. "Con la carne sintetica si eviterebbe in futuro di uccidere animali, non ci sarebbero più gli allevamenti intensivi e via dicendo. Io vi do ragione". E ancora: "Ho ricevuto delle critiche fortissime, credo da quelli della Lazio come te. Si può cambiare idea e chiedere scusa".