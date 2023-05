Madonna di Trevignano, la "veggente" a Le Iene: "Sangue? Ecco la verità sul test"

03 maggio 2023 a

Il caso della Madonna di Trevignano ha fatto parecchio discutere. Soprattutto le parole della veggente Gisella Cardia accusata di aver intascato dei soldi donati da alcuni fedeli. Fin qui la storia di questi giorni che già conosciamo. Ma adesso c'è un elemento in più. La Cardia ha scelto, per la prima volta, di parlare davanti alle telecamere e lo ha fatto insieme al marito a Le Iene. Nel corso della lunga intervista la Cardia ha raccontato la sua verità: "Sì, è vero. La Madonna mi appare e mi rivela tante cose. Tra queste la profezia di una guerra mondiale come anche quella in cui aveva rivelato l'arrivo di un virus dalla Cina".

Poi la stessa (presunta) veggente parla dei soldi: "I 123 mila euro che sono stati versati, sono stati donati alla fondazione e sono stati spesi per sistemare il campo delle apparizioni, la recinzione e 70 panche per i fedeli. Non ci siamo intascati un euro". Ma c'è un altro punto abbastanza forte dell'intervista rilasciata a Le Iene. La Cardia più volte ha affermato che una statua della Madonna versa lacrime di sangue. Foto e video della statuetta della Vergine sono diventate virali sul web e anche in tv. E qualche tempo fa era stata diffusa la notizia di alcune analisi che avrebbero parlato di "sangue compatibile con quello di un maiale". Ma adesso la Cardia cambia lo scenario con una rivelazione: "Gli esami del sangue sono stati fatti dal Ris parecchio tempo fa. Vi parolo di anni anni fa. Abbiamo anche dato il nostro sangue e il nostro Dna per evitare qualunque sospetto. Abbiamo chiesto alle autorità ecclesiali i risultati ma non ci hanno mai dato risposta. Il sangue di maiale è solo una ricostruzione e un’opinione di un cronista che ha parlato della densità di quel sangue, ma non c'è ancora una evidenza scientifica sulla natura di quelle lacrime". Parole che di certo riaprono il caso. Staremo a vedere cosa accadrà nella prossima puntata de Le Iene...