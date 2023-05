Yleni Carrisi, Al Bano-choc: "Come è morta, Romina non lo ha mai accettato"

04 maggio 2023 a

Al Bano Carrisi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in vista del suo 80esimo compleanno, che festeggerà il prossimo 20 maggio. Tra i tanti successi e le gioie che gli ha regalato la vita, il cantante di Cellino San Marco ha dovuto fare i conti con un dolore enorme, legato alla scomparsa della figlia Ylenia. Romina Power non si è mai arresa, mentre Al Bano ha maturato la consapevolezza che la ragazza non c’è più.

Ylenia è scomparsa a New Orleans nella notte di Capodanno 1994. Il cantante ha ricostruito quella tragica notte, avendo avuto modo di parlare con vari testimoni e arrivando a quella che crede sia la verità sulla scomparsa: “Ho incontrato Masakela (un artista di strada che conosceva Ylenia, ndr), che era stato pure in galera, ma negava di avere colpe. Ho interrogato l’ultima persona che l’ha vista, il guardiano del porto”.

2Era seduta in riva al fiume - ha proseguito Al Bano - lui la avvisò: non puoi stare qui. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse ‘io appartengo alle acque’, e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Lì capii che il guardiano stava raccontando la verità, perché Ylenia diceva quella frase da bambina prima di tuffarsi, e nuotava a farfalla. Ma il Mississippi non perdona. Romina non l’ha mai voluto accettare. Ma è andata così”.