Diletta Leotta, il dettaglio che spiazza Pio e Amedeo: "Gente cattiva"

08 aprile 2023 a

a

a

Diletta Leotta è stata ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera, su Canale 5, nella puntata del 7 aprile. La giornalista sportiva, volto di Dazn, è al quinto mese di gravidanza ma si vede appena. La Leotta infatti si è presentata in studio con un vestito attillatissimo tutto colorato che le stava divinamente. Con un pancino leggermente pronunciato e un décolleté più generoso Diletta era veramente radiosa.

"Non me ne frega un ca**o": Maria De Filippi, il gesto che fa impazzire Wax

I conduttori hanno cominciato l'intervista con una serie di battute soprattutto su Loris Karius, calciatore tedesco e compagno della Leotta. "I tedeschi sono gente cattiva", hanno ironizzato. Poi le hanno dato lezioni come cambiare i pannolini, dare il bieberon e cantare la ninna nanna al piccolo. "Mi offro di fare da baby sitter", si è proposto Amedeo Grieco E sui social network i fan si sono scatenati in una serie di commenti e complimenti per la sua bellezza, un inno vivente alla femminilità e alla maternità.

"Sfida difficilissima". Fagnani in onda? L'inaspettato retroscena su Belve

Dal 2022 Diletta ha una relazione con Loris Karius, giocatore tedesco classe 1993 e originario di Biberach an der Riß, attualmente portiere del Newcastle. Tra qualche mese la giornalista e il calciatore diventeranno mamma e papà. Pare di una femminuccia, ma la conferma ancora non c'è.