Orietta Berti, confessione clamorosa sul GfVip: "Mai nella vita"

06 maggio 2023 a

a

a

Orietta Berti spazza via ogni dubbio e confessa che non parteciperà mai al GfVip come concorrente. La cantante è stata una delle protagoniste della settima edizione del reality di Canale 5, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista insieme a Sonia Bruganelli e si è fatta amare dal pubblico del programma per la sua schiettezza e sincerità.

"Mi hanno ricattato, come sono stata costretta a cantare": la denuncia di Orietta Berti

Intervistata dal magazine Nuovo Tv, Orietta Berti ha dichiarato: "Se voglio partecipare al GfVip? Mai nella vita! Non potrei mai stare chiusa in una stanza. Per me gli orari e gli impegni presi anche verbalmente sono sacri!". Sembra quasi certo comunque il suo ritorno al fianco di Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello, in partenza a settembre.

"Sonia Bruganelli è fuori": il siluro improvviso che stravolge Mediaset

La cantante, comunque, è molto apprezzata non solo sul piccolo schermo ma anche sui social, dove spesso posta dei contenuti. La cantante, infatti, è davvero amata anche dai più giovani che, pur non avendo probabilmente vissuto appieno la sua musica, hanno potuto vederla e conoscerla meglio proprio al GfVip. E non solo. Perché qualche tempo fa ha fatto impazzire tutti con la sua hit estiva assieme a Fedez e Achille Lauro.