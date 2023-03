Orietta Berti in Questura, "Striscia" svela la truffa?

31 marzo 2023 a

Il mondo della rete è sempre più insidioso: truffe e raggiri corrono sul web e Orietta Berti sembra esserci caduta suo malgrado. Lo dimostrerebbe la sua presenza negli uffici della Questura di Reggio Emilia dove si è intrattenuta un paio d'ore, insieme al figlio Otis Paterlini, suo prezioso collaboratore. Il contenuto della denuncia non è stato reso noto, ma da quello che ha scoperto il Resto del Carlino che ha dato la notizia, non si tratterebbe di un raggiro di tipo economico. Più probabile, invece, che sia stata usata impropriamente l’immagine di Orietta Berti per scopi commerciali sul web: un tipo di truffa sempre più diffuso nel mondo dello spettacolo e di cui spesso è anche difficile accorgersene senza che qualcuno lo segnali al diretto interessato.

Ad accreditare questa tesi peraltro ci sarebbe anche la presenza di un inviato di Striscia la Notizia, che starebbe seguendo da vicino questa situazione. Annota Luciano Manzotti sul Carlino che proprio nel pomeriggio di mercoledì - quando la cantante è andata in questura - è stato avvistato Moreno Morello, il noto inviato di Striscia la notizia, a Montecchio, nei pressi dell'abitazione della Berti. Morello è celebre per intrattenere il pubblico con servizi sempre pronti a smascherare truffe, falsificazioni e commercializzazioni fraudolente.