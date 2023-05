Maria De Filippi entra in studio: si presenta così, il dettaglio che fa impazzire

07 maggio 2023 a

Maria De Filippi stupisce ancora una volta. Ad Amici 22, nella grande serata della semifinale, la conduttrice è apparsa sorridente dopo una settimana molto complicata. Il Covid nella "casetta" del talent show ha messo a rischio la messa in onda della puntata ma alla fine è avvenuto il miracolo che ha permesso di non mettere in stand by il programma.

Ma a colpire i telespettatori è stato l'abito indossato dalla De Filippi nel corso della puntata. Ha abbandonato i colori classici, come il bianco e il nero, con qualche azzardo tendente verso il rosa ed il rosso. Questa volta Maria ha preferito l'azzurro. E in tanti hanno visto in questa scelta un omaggio al Napoli che ha vinto lo scudetto.

A quanto pare la De Filippi sarebbe molto legata alla città di Napoli e la scelta di un abito azzurro è una sorta di omaggio alla città che ha conquistato il terzo scudetto della sua storia. Anche la De Filippi dunque si è unita ai festeggiamenti partenopei e ha voluto mandare un messaggio al pubblico di Napoli che, numeroso, la segue in tv. Un piccolo gesto che è stato molto apprezzato sui social dove il look di Maria De Filippi è diventato subito virale.