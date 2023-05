Maria De Filippi, Uomini e donne chiude prima: decisione estrema

06 maggio 2023 a

a

a

Uomini e donne quest'anno andrà in vacanza prima del solito: ci sarà insomma una chiusura anticipata, stando a quanto riportato da TvBlog. Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale 5, avrebbe deciso di chiudere i battenti prima del previsto. Dunque la prossima settimana dovrebbe essere l'ultima per il programma. Che poi dovrebbe tornare come di consueto a settembre.

"Vittoria già decisa. Avete notato che...". De Filippi nei guai: il caso che travolge Mediaset

Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un cambio drastico rispetto agli scorsi anni, visto che di solito la trasmissione saluta i telespettatori a fine maggio oppure a inizio giugno. Cos'è successo allora quest'anno? Stando all’indiscrezione riportata da TvBlog, domenica 7 e lunedì 8 maggio dovrebbero esserci le ultime registrazioni della stagione di Uomini e donne. Ma non è chiaro il motivo per cui la padrona di casa abbia deciso di chiudere i battenti in anticipo.

Maria De Filippi, il Covid stravolge tutto: voci fuori controllo da Mediaset

Secondo un'ipotesi, però, è probabile che la scelta sia legata al fatto che a breve partirà un altro programma, ovvero Temptation Island, il reality che torna su Canale 5 dopo un anno di stop. Pare che andrà in onda a giugno e luglio in prima serata. Dunque, cosa trasmetterà Mediaset al posto di Uomini e donne? TvBlog rivela che probabilmente si deciderà di allungare la durata della soap opera "Terra Amara", in onda dopo "Beautiful".