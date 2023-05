De Filippi costretta a intervenire per Maddalena: "Perché sei fuori"

07 maggio 2023 a

Maddalena Svevi non si dà pace. Troppo pesante l'eliminazione da Amici 22 e adesso l'ormai ex allieva vuole sapere il motivo reale della sua bocciatura. In tanti, tra il pubblico e sui social, hanno protestato per la sua eliminazione.

Una eliminazione che ha scatenato polemiche feroci con i social impazziti ad accusare Maria De Filippi di condurre un "programma pilotato in cui tutto è già stato deciso". A protestare di più, come è ovvio, sono i fan proprio della Svevi che non accettano il verdetto. La ragazza come è noro è scoppiata in lacrime durante il programma e di fatto adesso prova a comprendere i motivi della fine di questa esperienza grazie alle parole della conduttrice.

Maria De Filippi infatti è stata costretta a intervenire per spiegare alla ragazza il quadro della situazione e le ragioni di questa bocciatura. Le parole della De Filippi sono state molto chiare: "È accaduto perché i posti in finale sono 4. Solo per questo". Ma quanto pare questa frase non è bastata a calmare gli animi dei suoi fans che hanno continuato per tutta la serata a protestare sui social. Insomma il caso Maddalena non è chiuso. Ma nella frase della De Filippi c'è una lezione: biosgna accettare i verdetti, anche quando non ci piacciono.