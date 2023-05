Maria De Filippi nella bufera: "Perché Maddalena è stata tagliata?"

07 maggio 2023 a

Esplode il caso ad Amici 22. Grande imbarazzo per Maria De Filippi. A quanto pare sarebbero state tagliate in fase di montaggio e di messa in onda alcuni spezzoni del programma che riguardano Maddalena. La ballerina dopo l'eliminazione sarebbe scoppiata in lacrime e sarebbe stata subito consolata da Maria De Filippi.

A riportare queste indiscrezioni sono alcuni spettatori presenti in studio che ieri sera hanno segnalato sui social il taglio della puntata. A quanto pare nella puntata trasmessa ieri sera mancherebbe proprio il momento in cui Maddalena scoppia in lacrime e cerca la consolazione di Maria. Una scena che avrebbe comunque dato molto più peso all'eliminazione di questa ragazza che ha incantato il pubblico di Amici per diverse settimane e che adesso, almeno per il momento, deve rinunciare al suo sogno.

A quanto pare in fase di montaggio si sarebbe scelto di accorciare i tempi dello sfogo e della reazione emotiva di Maddalena. Una scelta che ha fatto parecchio infuriare il pubblico, soprattutto quella parte di telespettatori che tifano proprio per Maddalena. Secondo quanto riportato sui social da un utente presente alla registrazione, Maddalena avrebbe avuto un momento di sconforto dopo aver peso una sfida contro Mattia Zenzola. Mattia ha ballato sulle note di “You can leave your heat on”, riuscendo ad aggiudicarsi il punto contro Maddalena e il suo pezzo su “Un briciolo di allegria”. A quanto pare non avrebbe preso bene la sconfitta, mettendosi a piangere e venendo consolata subito da Maria.