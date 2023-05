Domenica In, gelo in studio: "Ecco chi ha ammazzato Lady Diana"

08 maggio 2023 a

A Domenica In si parla della morte di Lady Diana. Un argomento che inevitabilmente si intreccia con l'incoronazione di Re Carlo che ha anche realizzato il sogno di sposare Camilla ormai divenuta Regina consorte. In questi anni, da quel lontano 1997, si sono susseguite teorie, complotti e voci di corriodio inquietanti sulla fine della principessa del Galles. Ma nel salotto di Mara Venier le parole di Vittorio Sabadin sono forti, chiare e fanno calare il gelo in studio.

Sabadin infatti afferma che la principessa del Galles possa essere stata uccisa in quella maledetta notte di Parigi. Le sue parole sono fin troppo dirette: "È stata uccisa dall'apparato di sicurezza degli Al-Fayed che hanno permesso che lei e Dodi uscissero quella sera con una macchina che nessuno voleva guidare perché aveva avuto un incidente ed era estremamente insicura.

Poi, alla guida non c'era un autista ma una guardia della sicurezza che aveva bevuto perché aveva finito il suo turno. Quell'auto si è infilata nel tunnel più pericoloso di Parigi a 160 km all'ora e questa è la ragione per la quale Diana ha perso la vita. Non erano assediati da nessuno, non c'erano moto vicine all'auto perché erano molto distaccate". Un caso, quella della morte di Lady d, che farà certamente discutere ancora per parecchi anni.