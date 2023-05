Principe Harry, il video dell'umiliazione totale: il dettaglio imbarazzante

07 maggio 2023 a

a

a

Adesso spunta il video definitivo che mostra l'umiliazione di Harry all'incoronazione del padre, Re Carlo III. Appena arrivato a Westminster le telecamere vanno subito sul rampollo ribelle della casa reale. Lo seguono mentre attraversa la navata della abbazia fino a quando raggiunge il suo posto. In un primo momento queste immagini erano entrate nel flusso di quelle dell'incoronazione di Carlo e l'attesa per la cerimonia aveva distolto l'attenzione dai gesti e dalle mosse di Harry. Ora, dopo la cerimonia, il video sta facendo il giro del mondo. In tanti hanno notato un dettaglio non da poco: Harry a quanto pare non viene salutato quasi da nessuno.



Tenta di scambiare qualche chiacchiera ma viene prontamente rimablzato. Infatti nel video Harry percorrre velocemente la navata ma in tanti restano immobili e lo ignorano e c'è anche chi si volta da un'altra parte per evitare di incrociare lo sguardo del principe.

Re Carlo, sul balcone di Buckingham Palace tutti tranne... Lo sfregio finale

E così Harry è apparso solo, poco inserito nel protocollo reale. Il colpo finale, come vi avevamo già raccontato, è arrivato quando Harry è stato escluso dal balcone di Buckingham Palace per il rituale saluto del re ai sudditi. C'erano tutti, ma proprio tutti, tranne lui. Harry sarebbe stato escluso perché no fa più parte della Famiglia Reale. Insomma ormai è una presenza scomoda non solo per il fratello William ma anche per il padre.