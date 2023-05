Al Bano, il gelo di Jasmine su Romina Power: "Con lei? Nessuno"

09 maggio 2023 a

"Con lei non ho rapporti": Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, riferendosi a Romina Power, la prima moglie di suo padre. Parlando della sua numerosa famiglia, comunque, ha precisato: "Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi".

Su Al Bano e la sua carriera, invece, ha spiegato: "Mi fa effetto vedere la gente entrare in contatto sincero con lui, i fan che si infilano a forza in camerino per le foto, c’è una fusione tra lui e il pubblico che si percepisce subito". Poi però ha aggiunto: "Non porto un nome facile, non ho un genitore qualunque: vergognata mai, ma il peso l’ho sentito, quello sì".

Anche lei, come il papà, sogna di fare la cantante. E quando i suoi genitori lo hanno scoperto, hanno cercato di farla ragionare, come lei stessa ha raccontato: "Finché frequentavo il liceo mi hanno sempre tenuta fuori, io volevo iniziare da piccola, ma loro mi dicevano di aspettare, che dovevo capire se era una vera passione. La frase che mi ripetevano era una: quando sarai maggiorenne vediamo se ne sarai ancora convinta. Mi hanno ostacolato per tutelarmi". Infine, riferendosi ai gossip che spesso in passato hanno riguardato sua madre e suo padre, ha confessato: "Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate".