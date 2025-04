Jasmine Carrisi, bomba su Al Bano e Romina: "Ovvio, ti chiudi"

Non è facile essere il figlio di un volto noto della televisione, dello sport o della musica. Quell'etichetta di "raccomandato" o di "predestinato" te la porti per quasi tutta la vita. Anche se - è necessario ribadirlo - è sempre meglio nascere in una famiglia agiata piuttosto che in una che ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Ne sà qualcosa Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. "Sento la pressione - ha detto a The Couple -. Vorrei che la mia famiglia fosse fiera di me". La ragazza ha raccontato di voler sfondare nel mondo della musica. Ma per ora si tratta solo di un desiderio, dato che né le radio né le classifiche l’hanno ospitata.

"Secondo me avere due genitori così conosciuti ha influito molto sul mio modo di essere perché quando hai tratti della tua vita tanto esposti, è ovvio che ti chiudi - ha spiegato a Ilary Blasi -. La gente parla di te e sei antipatica ad alcune persone sulla base del niente, magari anche perché pensano che tu hai una vita perfetta con i genitori famosi e tanti soldi. È ovvio che ti chiudi e diventi diffidente".