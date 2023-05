Viva Rai2, Fiorello mette nei guai Antonacci: "Non so se farlo"

09 maggio 2023 a

Fiorello non è riuscito a trattenersi a Viva Rai2: “Ho una cosa, ma non so se farla o non farla. Ho il nuovo disco di Antonacci e Benny Benassi, quello che esce venerdì. L’ho avuto”, ha detto lo showman siciliano in diretta. Il brano doveva essere lanciato soltanto a partire da venerdì prossimo dalle radio “per ragioni di marketing”. Ma il conduttore non ce l'ha fatta e ha mandato in onda uno pezzo del ritornello del la canzone, intitolata "Tridimensionale".

Tutti sorpresi in studio. “Ho una novità che nessuno ha mai sentito, che nessuno ha mai mandato. Biagio stesso mi ha detto: ‘Mi raccomando Rosario non lo mandare prima perché mi metti nei guai con gli altri, con le altre'”, ha spiegato Fiorello. Che però ha deciso di non seguire il consiglio dell’amico. E poi ha sottolineato: “È in anteprima, si sentirà solo qui”.

"È il bello di fare questo programma, non devi essere sempre preciso”, ha poi aggiunto lo showman. Ancora mistero invece sulla fine del programma per la pausa estiva. Nelle scorse settimane si era parlato della data del 9 giugno, ma in diretta il conduttore siciliano ha scherzato sulla chiusura stagionale della trasmissione, chiedendo consiglio ai telespettatori.