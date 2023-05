Fiorello, "tutti i figli dei...": una gaffe pesantissima, poi le scuse

08 maggio 2023 a

Clamorosa gaffe per Fiorello a Viva Rai2. Tra gli ospiti della puntata di oggi anche Jovanotti, che è partito da un punto di Roma con la bici per poi dirigersi verso il glass di via Asiago. Una volta arrivato in studio, il cantante ha detto di essere passato davanti all’ospedale del Vaticano, dov’è nato. Jovanotti ha spiegato che si chiama Sacra Famiglia ed è una clinica del Vaticano dove nascono i figli dei dipendenti. Suo padre infatti lavorava in Vaticano. "Tutti i figli dei preti nascono là”, ha commentato Fiorello. Che poi si è reso conto della gaffe: “Cos’ho detto? Mi è scappato”.

Lo showman siciliano, allora, ha chiesto a Jovanotti se suo padre facesse il prete. “No no anzi”, ha risposto il cantante. “È quella parola, ‘anzi’, che mi preoccupa”, ha risposto Fiorello tra le risate generali dei presenti. Spazio poi alla presentazione del nuovo progetto di Jovanotti in collaborazione con la Rai, ovvero l’ultimo viaggio in bici del cantante. Parlando di quest’avventura, dal titolo “Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2”, il cantante ha raccontato di aver mangiato anche vermi e formiche.

Il conduttore poi ha voluto dare una notizia clamorosa, ovvero che in Russia, pur di non arruolarsi, molti uomini stanno procedendo al cambio di genere. A quel punto lo showman e Jovanotti hanno raccontato i metodi che si usavano ai loro tempi, in Italia, per non fare il militare.