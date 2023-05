Ramazzotti e il dito medio: "Che pochezza, tu ne sei l'esempio"

Roberto Tortora 11 maggio 2023 a

Poco più di un mese di vita e il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha già le idee chiare. Nella foto postata su Instagram dalla mamma, il piccolo è seduto nel suo ovetto e mostra un dito medio che è un messaggio chiaro e forte a tutti gli haters che in questi mesi si sono scatenati sulla gravidanza della figlia di Michelle Hunziker. “Buona giornata a tutti da Cesare”, scrive Aurora. Che sia una risposta alle recenti critiche mosse da altre mamme indignate per le altre sue foto in cui scriveva “Ora d’aria per mami” (in realtà in compagnia del figlioletto) o che abbia solo voluto condividere uno scatto ironico, il risultato non cambia: i commenti sono arrivati puntuali.

Alcuni ci sono andati giù pesante, perché, si sa, le polemiche non sono mai abbastanza. “Non sono né il ceto sociale, ne un cognome popolare che ti assicurano l’educazione, l’eleganza e la classe. Tu purtroppo ne sei l’esempio!”, si legge. E ancora: “Senz’altro ti senti anche fiera di aver postato questa foto! CHE POCHEZZA!!!!! Pensavo la maternità ti avesse fatta maturare invece scurrile eri e purtroppo resti”.

Fortunatamente, non manca chi ha colto lo spirito scherzoso del post e si è schierato in difesa di Aurora o chi ha sentenziato: “Ha già capito tutto della vita”. In molti hanno definito Aurora Ramazzotti una privilegiata: secondo alcuni follower, infatti, a differenza di molte madri affaccendate tra casa e figli, lei può permettersi di uscire, poiché ha aiuti con il bambino. Ma c'è anche chi la difende, sottolineando che le mamme hanno tutto il diritto di ritagliarsi del tempo pe sé stesse.