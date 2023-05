Striscia, Michelle Hunziker così in tv? Ma poco prima... la foto che spiega tutto

05 maggio 2023 a

Michelle Hunziker sempre più innamorata del suo nipotino, il piccolo Cesare. Lo si vede anche dai contenuti che posta sui social. In una storia da lei pubblicata su Instagram, infatti, si mostra mentre culla il neonato tra le sue braccia e gli dà il biberon prima di andare in tv a condurre Striscia la notizia. A seguire la foto della manina del bimbo che stringe quella della Hunziker. Il primogenito di Aurora Ramazzotti è nato lo scorso 30 marzo.

È la prima volta che Michelle pubblica uno scatto con Cesare Augusto tra le sue braccia. Nell’immagine, la conduttrice - che indossa una polo bianca e dei pantaloni arancioni - sembra guardare estasiata il piccolino. “E ora vado a lavorare carica d’amore”, ha poi scritto la conduttrice tv prima di andare in sala trucco.

A proposito del suo nuovo ruolo, la Hunziker qualche tempo fa ha dichiarato: "In questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa interessante e cioè che l’Italia pullula di nonni e nonne quarantenni. Ma c’è una sorta di tabù: non vogliono farsi chiamare nonni, oppure hanno paura a dirlo e portare in alto la bandiera della nonnitudine. Insorgete nonne, oggigiorno la nonnitudine non ha più che a fare con l’età: è uno state of mind! La nonnitudine è una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all’età anagrafica?”.