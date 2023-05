Michelle Hunziker in splendida forma? "Ecco il mio segreto": la confessione

06 maggio 2023 a

Michelle Hunziker appare sempre in ottima forma, sia in tv, dove conduce Striscia la Notizia, che sui social, dove è molto attiva. Nei giorni scorsi su Instagram ha deciso di rivelare il segreto della sua forma fisica. E così in una serie di stories ha svelato il suo menù del giorno. "Hunzimenù" lo ha definito lei con la ironia che la contraddistingue.

Il menù che ha mostrato ai follower è per un pranzo light e decisamente fit. Ma anche molto semplice da realizzare. Di cosa si tratta? Innanzitutto la conduttrice ha fatto vedere del tacchino marinato nel limone con curry e peperoncino e, a seguire, un piatto di risotto con asparagi bianchi. Due pietanze decisamente gustose ma allo stesso tempo non pesanti. "Il segreto sta nella quantità e nella qualità del cibo che ingerite", ha scritto lei.

Questo dunque il suo pranzo prima di andare negli studi Mediaset per registrare una nuova puntata di Striscia. Nel frattempo Michelle si gode anche i suoi momenti di nonna. Sua figlia Aurora Ramazzotti, infatti, ha dato alla luce il piccolo Cesare il 30 marzo scorso. E la conduttrice nei giorni scorsi ha mostrato sempre sui social una foto di lei mentre dà il biberon il nipotino.