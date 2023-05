Emy Buono, "mi sono sentita stuprata": orrore alla festa-scudetto del Napoli

12 maggio 2023 a

a

a

Emy Buono si è "sentita stuprata". Ai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli l'ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show si è messa a sfilare per le strade della città mezza nuda e qualcuno le ha messo le mani addosso. La Buono si è quindi sfogata su TikTok: "Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po’ eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il c***".



"Una donna che si denuda non consegna il pass a un uomo per farsi stuprare", prosegue la ex Pupa che ha 22 anni. E poi è stata pure criticata: "Poi dite che le donne sono tutelate, cosa vuoi tutelare qui", ha scritto uno. O ancora: "Poi le toccano e si lamentano", ha aggiunto un altro nei commenti in cui Emy si mostra sulle spalle di un ragazzo mentre è in perizoma. A Emy è stato contestato di aver usato la parola "stupro", ma lei ha ribattuto con la definizione della Treccani della parola "stupro": "Se mi tocchi senza che io te lo chieda significa violare, sforzare, violentare. Che sia chiaro!".