I migliori anni, il "Vaffa***" di Masini e Conti in diretta... Scoppia la bufera sulla Rai

Dopo essersi confermato leader del prime time anche una settimana fa ieri sera 12 maggio è tornato in onda su Rai uno I Migliori Anni, il varietà condotto da Carlo Conti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, in diretta dagli studi televisivi ’Fabrizio Frizzì. Questa settimana è stato Marco Masini a commentare e cantare le sue canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva Hit Parade del programma, mentre per le interviste della 'my list’, è stata protagonista Alessia Marcuzzi che ha parlato dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite.

Ma sui social si è scatenata una polemica perché Carlo Conti non ha pronunciato la parola "Vaffanc***" che è il titolo di una canzone delle canzoni più famose di Masini e lo stesso cantante, evidentemente, non ha potuto suonarla. E così il pubblico si è dovuto accontentare di una clip di una vecchia performance dell'artista. Evidentemente dopo "Bella stro***", non si poteva far partire un'altra canzone con una parolaccia: "Direi che con le parolacce abbiamo finito", ha ironizzato Conti. Ma la battuta non è stata gradita dal popolo social che ha definito il conduttore un "bigotto" e la Rai pure.