Vasco Rossi, "come voglio morire": un desiderio sconvolgente

13 maggio 2023 a

a

a

Vasco Rossi è in partenza per il tour che lo porterà in giro per l'Italia: "A 71 anni vivo sempre la vita con intensità e adesso penso che in fondo dal futuro non possano più arrivare grandi fregature. Non mi sono mai sentito una rockstar, però senza concerti non posso stare", confessa in una intervista a 7 il magazine de il Corriere della Sera. "Parto e non torno a casa fino a fine tour: è un lungo viaggio dove si vive in un’altra dimensione con orari precisi e un clima mentale particolare. Ricomincio lo show dell’anno scorso, con una scaletta diversa e anche qualche cambiamento nella band, ma vado dove non suono da tempo, Bologna, Palermo, Salerno, e ripasso da Roma".

"Non a letto invalida, ma...": dramma Iva Zanicchi, com'è ridotta dopo la caduta

Ripercorrendo la sua vita e la sua carriera il cantante osserva: "Io parto da giovane stro***". Ero una testa di ca***. Dire che sono diventato un poeta è eccessivo. Io faccio canzone d’autore, che chiamo così per distinguerla dalle canzonette degli Anni 60: è un tipo di arte moderna che mette insieme poesia e musica". E ora a 71 anni "sono arrivato al punto in cui mi dico 'faccio quello che mi pare perché dal futuro che c’è ancora non possono arrivare grandi fregature'".

"È una questione fisica, ho un problema": Fiorello in diretta ridotto così

L'unica vera fregatura per Vasco Rossi sarebbe non fare più concerti: "Spero di morire sul palco... In realtà lavoro su me stesso per cercare un senso indipendentemente dai progetti di lavoro. Devi imparare a vivere il momento, il presente".