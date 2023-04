Domenica In, strazio per Mara Venier: in studio così, com'è costretta a condurre

16 aprile 2023 a

La puntata di Domenica In inizia con una grossa sorpresa. Siamo ovviamente su Rai 1, oggi domenica 16 aprile, nel regno di Mara Venier. Ed ecco, proprio Zia Mara si presenta al suo pubblico seduta. Insomma, conduce da seduta.

Ma che cosa è successo? A spiegarlo la diretta interessata, che rivela in apertura di Domenica In di essere stata colpita nei giorni scorsi dal "colpo della strega", un male molto invalidante, un problema muscolare che colpisce la schiena. E quando il colpo della strega... colpisce, i tempi di recupero non sono brevissimi.

La mitica Mara Venier si sta curando, ha aggiunto, ma ancora fatica a stare in piedi. Dunque, la decisione di condurre l'intera puntata del suo contenitore domenicale da seduta. Una sfida non delle più semplici. Secondo quanto risulta dalla stories di Mara Venier su Instagram, i dolori alla schiena la colpiscono ormai da tre giorni.

Ma "the show must go on", e zia Mara non molla mai. Nel corso della puntata di Domenica In ci saranno Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel lontano 2004 da Mazara Del Vallo. Piera Maggio ha recentemente chiesto di incontrare Giorgia Meloni. Dunque prevista una lunga intervista ad Elisabetta Gregoraci, in studio insieme al padre, Mario. Poi Cochi e Renato, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo Jannacci, con i quali si ripercorrerà la storia del Derby, mitico locale di Milano e simbolo del cabaret meneghino e italiano.