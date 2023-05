Fabio Fazio, Selvaggia Lucarelli: "Pensavo fosse morto. E invece...", la frase più velenosa

15 maggio 2023 a

Dopo l'ufficialità dell'addio alla Rai di Fabio Fazio (e Luciana Littizzetto) si è aperto il dibattito. Ognuno dice la sua, il caso è diventato ovviamente anche politico, con il Pd scatenato contro governo e Matteo Salvini in particolare, questo per il tweet "belli ciao!" del vicepremier leghista che ha sollevato un polverone, diventando immediatamente virale.

E sull'addio di Fazio alla Rai, Selvaggia Lucarelli ha preso una posizione intermedia, insomma non ha sparato ad alzo zero contro Viale Mazzini e governo, ricordando per esempio come Fazio "ha sempre fatto politica, almeno su alcuni temi come l’immigrazione. Ha scelto ospiti, spesso politici e intellettuali, vicini alle sue idee evitandone altri". Dunque, dopo aver ricordato che la Rai è da sempre soggetta alle oscillazioni della politica, ha anche rimarcato come Fazio non è stato cacciato, "semmai ha respirato che tirava una brutta aria e se ne è andato".

Ma è l'incipit della sua riflessione data in pasto a Facebook ad aver stupito, almeno al primo impatto. "All'inizio ho pensato che Fazio ci avesse lasciati ed ero addolorata pure io... Poi per fortuna ho scoperto che va tutto bene, ha chiuso un contratto milionario con Discovery", ha scritto Selvaggia Lucarelli. Insomma, punta il dito contro quello che probabilmente ritiene essere un eccessivo clamore attorno alla vicenda, soprattutto perché Fabio Fazio, come ricorda la Lucarelli, non andrà esattamente a piangere miseria...