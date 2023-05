Elly Schlein, silenzio di tomba su Fabio Fazio? Quell'insulto dietro la scelta

15 maggio 2023 a

Elly Schlein resta nel limbo. Sul caso Fabio Fazio-Che tempo che fa la sinistra sbraita perché vuol far passare come "epurazione" (queste le parole usate dai dem) la scelta, legittima, di un conduttore che di fatto vuole intraprendere un nuovo percorso professionale su un altro canale e probabilmente a condizioni economiche migliori rispetto a quelle della Rai. Ma la segretaria del Pd a quasi 24 ore dall'annuncio non si è fatta vedere nell'ondata di dichiarazioni a sostegno del "compagno" Fazio che ha deciso di abbandonare il servizio pubblico dopo 40 anni di carriera tra le mura di viale Mazzini. E il motivo del silenzio della Schlein è presto detto: forse Fazio e Littizzetto non sono tra i suoi personaggi tv preferiti.

Non ci inventiamo nulla. Era stata lei stessa a twittare qualche anno fa, quando Fazio e Lucianina avevano il timone del Festival di Sanremo, contro la coppia di Che tempo che fa. Tweet che sono invecchiati davvero male, nonostante l'ospitata canonica della Schlein da Fazio.

Ma cosa aveva scritto la Schlein contro Fazio e Littizzetto? "Solo noi prendiamo le due voci più sgradevoli dello spettacolo italiano per condurre il programma più lungo dello spettacolo italiano", tuonava la segretaria dem nel 2014. Insomma per la Schlein Fazio e Littizzetto sarebbero "le due voci più sgradevoli dello spettacolo italiano". Beh, non poco per un partito che si straccia le vesti da quando Fazio ha annunciato il suo addio a viale Mazzini.