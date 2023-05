Luciana Littizzetto impensabile: Fabio Fazio fuori dalla Rai? E la sua letterina...

15 maggio 2023 a

Terzultima puntata in Rai per la premiata ditta Fabio Fazio-Luciana Littizzetto. Terzultima puntata di Che tempo che fa andata in onda su Rai 3 ieri sera, domenica 14 maggio, il tutto a poche ore dalla comunicazione ufficiale del loro addio a Viale Mazzini: la coppia trasloca a Discovery. Il contratto di Fazio non viene rinnovato, lui agisce di conseguenza e, ovviamente, il caso diventa politico.

Un pomeriggio di fuoco: il tweet di Matteo Salvini contro la coppia, le furibonde accuse del Pd, insomma il solito menù. Poi la puntata, attesissima, proprio per i fatti accaduti poco prima. Fazio dice la sua già al Tg3 che precede la diretta, lo fa in modo pacato, spiega che "non tutti sono adatti a tutte le stagioni". Quando poi entra in studio a Che tempo che fa viene accolto da un lunghissimo applauso.

Durante la diretta la Littizzetto è più graffiante: mima un "vaffa", ricorda a Fazio che "abbiamo solo tre puntate", dunque tana libera tutti, poi intona "con le mani / ciao ciao" facendo il verso a Salvini, e Fazio interrompe la gag. Insomma, la comica torinese ha scoccato più di una frecciata.

Poi, ecco uno dei grandi classici della trasmissione: la "letterina" di Luciana Littizzetto. Missive solitamente taglienti in cui prende di mira il personaggio di turno o uno dei fatti della settimana. E insomma era lecito attendersi che la letterina fosse proprio sul loro addio alla Rai. E invece no, tutt'altro: Luciana Littizzetto si rivolge agli infermieri, venerdì 12 maggio infatti era la Giornata internazionale dell'infermiere. "Buona festa degli infermieri allora, grazie ancora, continuate così che siete mitici. Perché il medico una volta al giorno passa, ma voi ci siete sempre", ricorda la Littizzetto. Parole meritorie. In attesa della "letterina" alla Rai e alla politica che, chissà, magari arriverà. Magari all'ultima puntata. E magari farà molto rumore...