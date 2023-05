Michelle Hunziker, una clamorosa sorpresa: chi è l'uomo al suo fianco

15 maggio 2023 a

Michelle Hunziker stupisce tutti. In occasione della comunione di una delle sue figlie, la conduttrice di Canale 5 pubblica un rarissimo scatto con il fratello. Si tratta di Harold Hunziker. Nato in Svizzera nel 1970, il 53enne - nonostante le poche apparizioni pubbliche - è legatissimo a Michelle. Non a caso l'uomo l'ha accompagnata all'altare durante il matrimonio con Tomaso Trussardi ed è il padrino della nipote Celeste.

Harold e Michelle non sono però soli. I due hanno anche un altro fratello, Andrea Hunziker. Quest’ultimo nato da una precedente relazione del padre, il pittore Rudolf Hunziker scomparso nel 2001. Harold, così come Andrea, non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo. Il 53enne è stato per ben 27 anni Amministratore delegato per Mc Donald’s, in Italia, mentre ora ha deciso di tornare in Svizzera e ha intrapreso la carriera imprenditoriale aprendo un ristorante a Ginevra.

Nonostante il trasferimento Harold e la Hunziker passano spesso del tempo insieme. Lo dimostra ancora una volta la foto che li vede fianco a fianco per la comunione della piccola Sole. "My brother & I", scrive Michelle a corredo dello scatto. Scatto che li vede più eleganti e sorridenti che mai.