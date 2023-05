Iva Zanicchi estrema: "Mi sarei ammazzata, ecco la mia decisione"

16 maggio 2023 a

Iva Zanicchi irrompe in diretta. Accade a Mattino 5, dove Federica Panicucci si stava occupando della presunta veggente Gisella Cardia. Una volta finito il lungo blocco della puntata di martedì 16 maggio, la conduttrice si è collegata telefonicamente con la cantante.

La Zanicchi si trova a casa a causa di un piccolo incidente dalle scale. "Rientravo da Roma… - ha raccontato alla Panicucci -. Per alleviare un po’ Fausto che non sta benissimo sono scesa per prendere la sua valigia e da metà scala sono caduta malissimo. Un volo che non ti dico. Da ammazzarsi. Potevo anche, ma è andata bene". La preoccupazione è però arrivata dopo. E solo con la risonanza magnetica, dalla quale ha scoperto di avere una vertebra rotta. "O mi sarei dovuta tenere un bustino per quattro mesi, e non è da me. Mi sarei ammazzata. Quattro mesi dentro a uno scafandro di ferro. Oppure operarmi…E ho deciso di operarmi".

La Zanicchi però non ha intenzione di abbattersi e ha lanciato un appello a tutti i telespettatori: "Non mi arrendo. Non arrendetevi mai. La voglia di stare a letto c’è, ma bisogna alzarsi e andare. Domani prendo la mia automobile, non guidata da me. Mi metterò bene. E sai dove vado? Vado a Verona all’Arena e canterò con Al Bano".