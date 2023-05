Veronica Gentili, terremoto Mediaset: "Dove potrebbe andare"

16 maggio 2023 a

Grandi, grandissimi movimenti in Rai. Dopo il "terremoto" dell'addio di Fabio Fazio, le scosse di assestamento riferiscono di nuovi ingressi a sorpresa nei palinsesti di viale Mazzini. Un lungo e succoso retroscena di TvBlog, sempre molto attento a quanto accade nei corridoi della tv italiana, snocciola nomi a raffica ma uno in particolare potrebbe attirare l'attenzione dei telespettatori. E' quello di Veronica Gentili, da qualche mese ormai uno dei nomi di punta di Mediaset. Stimatissima ai piani alti di Cologno Monzese, con Pier Silvio Berlusconi che, si diceva, apprezzava il mix di presenza scenica, compostezza e giusta dose di sfrontatezza che ne facevano il "volto nuovo" perfetto per Rete 4.

Sul filo viale Mazzini-Cologno Monzese, spiega il sito di gossip televisivo, balla il possibile ritorno alla tv pubblica di Nicola Porro, che se n'era andato (approdando con successo a Quarta repubblica) dopo l'offerta al ribasso di un preserale alla domenica su Rai 2 "assolutamente non all’altezza del precedente impegno nel prime time del giovedì". L’idea Rai, si legge, "è quella di posizionare Nicola Porro nel mercoledì o giovedì sera di Rai 2", anche se la trattativa risulta particolarmente complicata. Lo stesso Porro, nella sua Zuppa di Porro quotidiana, ha ironizzato: "Volete sapere perché non mi vedrete mai la domenica sera al posto di Fazio? Perché io la domenica vado a sciare".

Ecco dunque che l'alternativa a Porro sarebbe, appunto, la Gentili, conduttrice di Controcorrente, nella stessa tosta collocazione d'orario: "Con lei - suggerisce TvBlog - potrebbe esserci il giornalista del Foglio Salvatore Merlo. La Gentili però è in corsa anche per prendere il posto di Barbara Palombelli a Stasera italia, qualora il nuovo programma Curami su Mediaset della conduttrice di Forum veda la luce". Si saprà tutto entro poche settimane.