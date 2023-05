Federica Pellegrini, "sc***o chi voglio": chi ha umiliato così

16 maggio 2023 a

Per molti mesi il terremoto sentimentale di Federica Pellegrini ha tenuto banco sconvolgendo tanto il mondo del nuoto italiano tanto quello del gossip rosa. La Divina delle piscine nel 2011 è ancora fidanzata con Luca Marin, altra stella delle corsie. Poi, il colpo di fulmine travolgente. Nella sua autobiografia Oro, edita da La nave di Teseo, è la stessa campionessa a rivelare quanto accaduto in ritiro a Schanghai, per i Mondiali di nuoto: lì ha capito di essersi "innamorata come un’adolescente". Di chi? Ma di Filippo Magnini, ovviamente, da alcuni anni portabandiera del nuoto azzurro con la fama di sex symbol. Ventitre anni lei, 29 anni lui.

La relazione con Marin peggiora rapidamente: lui capisce che qualcosa non va più per il verso giusto. "Ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto", scrive oggi Fede, ricordando i giorni in cui la loro storia è finita. "Il giorno in cui lo avevo lasciato mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato". In realtà, la storia clandestina era già iniziata.

La sera successiva avviene il patatrac. Marin si accorge che Federica sta andando nella stanza di Filippo. "Potevo mai sapere che lui stava appostato dietro lo spioncino per sorprendermi?" scrive la Pellegrini. Ne nasce la prima scenata di gelosia dell'ormai ex, e due sere la situazione si ripete. Fede e Pippo sono nella stanza di Magnini quando Marin inizia a bussare furiosamente alla porta: "Uscite fuori o vi ammazzo! - ricorda l'ex nuotatrice - Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte". A quel punto è la Pellegrini a prendere la situazione in mano: "Dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso sc***are con chi voglio". Per la cronaca, la storia con Magnini è durata dal 2017. Poi altro terremoto: Federica lo lascia e inizia una relazione per molto tempo "clandestina" con il cugino del nuotatore pesarese, Matteo Giunta, suo storico allenatore. Il resto è cronaca: il matrimonio, l'avventura a Pechino Express con tanto di secondo posto. E tanto, tanto amore.