Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini: "Mi viene da ridere"

Polemica a distanza tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini. I due ex fidanzati continuano infatti a punzecchiarsi dopo anni dalla fine della loro relazione. Lui è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve. E, dopo aver discusso riguardo al caso doping ce lo ha visto suo malgrado protagonista, la padrona di casa gli aveva chiesto se l'amore con la Divina fosse stato per lui importante. Filippo Magnini non ha avuto la minima esitazione.
"Un amore molto travagliato, a oggi direi più no che sì - ha spiegato il nuotatore italiano -. Non c'è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo".
Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata. Intervistata da La Stampa, Federica Pellegrini ha liquidato in fretta la dichiarazione dell'ex fidanzato a Belve. "Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere - ha detto -. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così". Una risposta, forse, per abbassare i toni e archiviare definitivamente quel capitolo. Oggi la Divina ha voltato pagina ed è sposata con il suo ex allenatore Matteo Giunta, con cui è convolata a nozze nel 2022 e ha avuto la piccola Matilde nel 2024.