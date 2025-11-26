Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini: "Mi viene da ridere"

mercoledì 26 novembre 2025
Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini: "Mi viene da ridere"

1' di lettura

Polemica a distanza tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini. I due ex fidanzati continuano infatti a punzecchiarsi dopo anni dalla fine della loro relazione. Lui è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve. E, dopo aver discusso riguardo al caso doping ce lo ha visto suo malgrado protagonista, la padrona di casa gli aveva chiesto se l'amore con la Divina fosse stato per lui importante. Filippo Magnini non ha avuto la minima esitazione.

"Un amore molto travagliato, a oggi direi più no che sì - ha spiegato il nuotatore italiano -. Non c'è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo".

Federica Pellegrini spietata: "No comment". Dopo il flop di Ceccon...

Tra Federica Pellegrini e Thomas Ceccon il disgelo ancora non è arrivato. La riprova? La risposta dell'ex nuo...

Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata. Intervistata da La Stampa, Federica Pellegrini ha liquidato in fretta la dichiarazione dell'ex fidanzato a Belve. "Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere - ha detto -. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così". Una risposta, forse, per abbassare i toni e archiviare definitivamente quel capitolo. Oggi la Divina ha voltato pagina ed è sposata con il suo ex allenatore Matteo Giunta, con cui è convolata a nozze nel 2022 e ha avuto la piccola Matilde nel 2024.

tag
filippo magnini
federica pellegrini

A Belve Jannik Sinner, Magnini senza filtri: "Ecco come l'hanno trattato"

Un duro sfogo Belve, Magnini spiana Federica Pellegrini: "Che persona si è rivelata"

Bufera Ballando con le Stelle, Magnini fuori controllo: "Avete rotto a mia moglie"

ti potrebbero interessare

L'Eredità, Marcello e l'insulto: "Ma andate a ca***re"

L'Eredità, Marcello e l'insulto: "Ma andate a ca***re"

Rai 3, "O Anche No" vola oltre il 4% di share 

Rai 3, "O Anche No" vola oltre il 4% di share 

Gabriele Cirilli, polemica sul figlio escluso dal festival: "Troppi raccomandati"

Gabriele Cirilli, polemica sul figlio escluso dal festival: "Troppi raccomandati"

Redazione
Belen, "ho preso dei calmanti": affaticata sul palco? Ecco la verità

Belen, "ho preso dei calmanti": affaticata sul palco? Ecco la verità

Redazione