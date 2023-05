Clizia Incorvaia mezza nuda: "Senza vergogna", insultata per questa foto

17 maggio 2023 a

Clizia Incorvaia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui si mostra con uno striminzitissimo bikini all'uncinetto di Hello Kitty che a fatica copre quello che deve restare nascosto. Le immagini, inutile dirlo, hanno fatto il pieno di cuoricini e di commenti pieni di complimenti, ma come succede spesso, il post è stato anche preso di mira dai soliti haters - in questo caso soprattutto donne - che l'hanno ricoperta di insulti. Tanto che poco dopo la Incorvaia ha fatto una stories per mettere a tacere queste persone.

"Non ho parole, cosa si fa per apparire. Senza vergogna", ha scritto una. "Cara Clizia ricordati che sei una mamma e non puoi indossare questo costume", ha aggiunto un'altra. E ancora: "Questo costume è decisamente ridicolo per una donna adulta e poi la misura è sbagliata di almeno due taglie"; "La foto non mostra il suo meglio, mette in evidenza che è brutta", ha attaccato un altro.

Quindi Clizia Incorvaia ha risposto piccata: "Essere donna nel 2023, dopo tante conquiste raggiunte, secondo me significa essere solidali a prescindere da gusti e stili di vita. Ma purtroppo siamo lontani anni luce da ciò".