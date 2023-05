Al Bano "mi ha copiato". La pesantissima accusa del big della canzone italiana

22 maggio 2023 a

Albano Carrisi, in arte Al Bano, ha compiuto 80 anni il 20 maggio e tra le centinaia di messaggi di auguri c'è stata anche una pesantissima accusa da parte del suo collega Edoardo Vianello, che sui social lo ha attaccato: "Tanti auguri al mio amico Albano che festeggia il suo compleanno con un concerto usando lo stesso titolo di quello che ho tenuto io in Campidoglio! Onorato!”, ha scritto.

Al Bano infatti ha registrato uno spettacolo per i suoi 80 anni che andrà in onda domani martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5 dall’Arena di Verona. E il popolo social si è scatenato sul post al vetriolo di Vianello: "Edoardo Vianello è arrivato prima di tutti". E ancora: "Tu sei sempre avanti". Mentre al momento il cantante di Cellino San Marco non ha risposto all'accusa,

È concentrato sullo spettacolo che sta già creando una grande aspettativa. Carrisi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tele Sette, in cui ja rivelato che ci saranno tanti amici colleghi sul palco dell'Arena: Gianni Morandi, i Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero. Mentre sulla presenza della sua famiglia si è limitato a dire: "Come tutte le sorprese meglio non dirle mai prima. Aggiungo soltanto che sono molto felice di averli con me in questa magica serata".