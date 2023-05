Fabio Fazio gela la Littizzetto: "Non puoi farlo", gesto improvviso in diretta

22 maggio 2023 a

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto protagonisti assoluti dell'ultima puntata di Che tempo che fa. L'attrice comica ha tenuto il suo solito monologo per mettere nel mirino, inevitabilmente il centrodestra e il governo. Questa volta il veleno della Littizzetto si è abbattuto sul premier per il suo look nelle ultime uscite. Ma prima di sdraiarsi sulla scrivania di Fazio, la Littizzetto ha sputato una chewing gum e l'ha attaccata proprio sulla postazione del conduttore. Immediatamente Fazio l'ha ripresa: "La Littizzetto non sa forse che va raccolta con la carta. Lucianina ma che fai?".

L'espressione della Littizzetto nella gag dice tutto. Guarda Fazio come fosse il solito precisino che ci tiene all'ordine. Ma Fazio non si ferma ed evita di fare altre gaffe prima dell'addio alla Rai. Così stpuendo il pubblico e anche la stessa Littizzetto con un foglio si avvicina alla scrivania e raccoglie la chewing gum abbandonata da Lucianina: "Così si fa, è una questione di educazione".

Insomma tra una risata e l'altra, Fazio ha dato una bella lezione alla Littizzetto. Davanti a tutti... Prime crepe nella coppia che approderà a Discovery nella prossima stagione? Bisognerà attendere l'autunno per giudicare come andrà questa nuova avventura lontano da viale Mazzini e dal salotto della Rai.