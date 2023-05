Fabio Fazio, veleno sulla Meloni: "Salvo imprevisti..."

22 maggio 2023 a

Dopo aver annunciato l’addio alla Rai, con conseguente passaggio a Discovery, Fabio Fazio si sta lasciando andare a qualche battuta durante le ultime puntate di Che tempo che fa. Il conduttore non disdegna qualche siparietto sulla sua storica decisione di lasciare Viale Mazzini dopo quasi quarant’anni per firmare un ricco contratto di quattro anni con la Warner Bros. “Come diceva il mio grandissimo maestro Enrico Vaime in tv è difficilissimo entrare, ma impossibile uscire… salvo imprevisti”, ha dichiarato Fazio.

Ovviamente in questa sua uscita c’è un riferimento politico, con il governo di centrodestra rappresentato da Giorgia Meloni che lo avrebbe “fatto fuori” dalla Rai. Di certo Fazio ha ben poco da vittimizzarsi, dato che per i prossimi quattro anni guadagnerà fior fiori di quattrini continuando il suo Che tempo che fa sul Nove, dove ritroverà anche la fidata Luciana Littizzetto. Sebbene l’addio alla Rai fosse annunciato, con le indiscrezioni che si rincorrevano da tempo, il momento dell’ufficializzazione è stato importante per Fazio e per la Rai stessa.

D’altronde il conduttore è uno dei volti più popolari del servizio pubblico e lascerà un vuoto non facile da colmare. “Il mio lavoro continua altrove - ha spiegato la scorsa settimana al Tg3 - d'altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni. Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello, che ho sempre fatto in questi 40 anni”.