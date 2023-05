Cristina Scuccia vuota il sacco, innamorata: "Di lei mi manca tutto"

23 maggio 2023 a

Cristina Scuccia vuota il sacco. La naufraga dell'Isola dei Famosi conferma i rumors delle ultime settimane: nella sua vita c'è una persona speciale. L'ex suora ed ex vincitrice di The Voice ha confessato, per la prima volta, di averla conosciuta a Madrid e di aver capito grazie al programma di Canale 5 di provare un sentimento importante. L'ammissione è arrivata parlando con Helena Prestes. Ed ecco che durante la diretta di lunedì 22 maggio Ilary Blasi ha voluto approfondire.

"Di questa persona mi manca tutto - ha ammesso Cristina - L'amore è bello, ci conosciamo da pochissimo, l'ho conosciuta a Madrid. Questa persona è entrata in punta di piedi conoscendo il mio passato. Spero sia ancora lì ad aspettarmi". E alla domanda su come l'avesse presa sua mamma, ha tuonato: "Non sto facendo niente di male, sto amando".

Poi in confessionale la naufraga ha aggiunto: "Di questa persona mi manca tutto. Stare insieme, andare a mangiare sushi, mi mancano un sacco di cose. Oh, l'amore è bello e per quanto io lo stia comprimendo, qua esce fuori". L'identità della persona rimane un mistero. Cristina non ha fornito indicazioni per capire se si tratta di un uomo o una donna, alimentando di fatto l'indiscrezione sulla sua presunta omosessualità.