Mara Venier, "il filmino": clamorosa gaffe sui social

Clamorosa gaffe per Mara Venier sul suo profilo Instagram: la conduttrice ha partecipato a una festa di 50 anni del suo amico Francesco e non ha perso occasione per condividere il tutto sui social. Con una coroncina a forma del numero 50, Mara ha pubblicato sul suo profilo una storia in cui festeggia, sorridente, insieme ai suoi amici.

Successivamente, però, si è resa protagonista di uno scivolone che non è passato inosservato. E che ha suscitato un sorriso spontaneo in tutti. Nel riprendere i suoi amici presenti alla festa, la Venier ha detto: "Sto facendo un filmino... ehm una story mia, va su Instagram". A colpire è stato l'utilizzo della parola "filmino", che richiama un termine in uso negli anni '90.

Non è certo la prima volta che la Venier fa delle gaffe che fanno sorridere tutti. Qualche giorno fa, per esempio, è successo a Domenica In. Durante l'intervista a Massimiliano Ossini, la conduttrice gli ha chiesto: "Hai messo il vibratore?". E subito dal pubblico qualcuno le ha fatto notare l'errore. A quel punto lei ha sorriso domandando "ma che ho detto?". Poi ha chiarito che si riferiva alla vibrazione del cellulare che non smetteva di suonare.