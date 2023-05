Maria De Filippi "è già al lavoro". Rivoluzione a Mediaset

24 maggio 2023 a

Nessuna vacanza per Maria De Filippi che ha chiuso il 15 maggio scorso l'ultima edizione di Amici. La stacanovista conduttrice, invece di godersi il meritato riposo, è già al lavoro per la prossima edizione e, sostengono i beninformati, già sono stati stretti nuovi accordi in vista del programma che inizierà a settembre e in qualche caso il contratto non è stato rinnovato.

Come quello di Arisa che ha spiegato di voler tornare a concentrarsi solo sulla musica e di pensare alla partecipazione al Festival di Sanremo. L’uscita di Arisa è praticamente certa, mentre quella di Raimondo Todaro è una ipotesi nata dopo gli screzi con la stessa De Filippi. Tra i rumors in rete, di aventuali sostituzioni, spuntano i nomi di Veronica Peparini e Kledi Kadiu, due vecchi e noti collaboratori della De Filippi. Kledi è stato molto apprezzato nella trasmissione, ne conosce bene le dinamiche e il suo nome potrebbe essere molto probabile. In più si fa il nome di Giuseppe Giofrè: non è chiaro se il suo ruolo sarà come quest'anno nella giuria, oppure guadagnerà addirittura una cattedra.